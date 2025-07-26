Україна вже отримала від Німеччини три ЗРК Patriot, - The Washington Post

Україна отримала від Німеччини три зенітно-ракетні системи Patriot у межах спільної ініціативи США та НАТО з посилення української протиповітряної оборони. Наразі тривають переговори щодо постачання четвертої системи, повідомляє The Washington Post із посиланням на джерела.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час зустрічі союзників України в понеділок підтвердив готовність Берліна сприяти передачі п’яти комплексів Patriot. Подробиць він не навів, однак за інформацією американського видання, три з них уже надійшли до ЗСУ. Перемовини щодо четвертої системи наразі тривають. Зокрема, йде мова про її можливу заміну у складі німецької армії в межах нової програми США та НАТО, що передбачає ротацію техніки.

Окрім країн НАТО, до процесу долучається і Швейцарія. Міністерство оборони країни повідомило, що її замовлення на п’ять систем Patriot відкладене – через пріоритетне перенаправлення установок на підтримку України.

У Кремлі традиційно заявляють, що нове озброєння нібито «не вплине на ситуацію на полі бою», хоча зростання українських можливостей ППО викликає там помітне занепокоєння.

Водночас у Північноатлантичному альянсі не відкидають імовірність постачання Києву далекобійних ракет. Проте у команді Дональда Трампа, який активно повертається в міжнародну політику, зазначали, що не планують підтримувати такі ініціативи.

