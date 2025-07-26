Поліція оштрафувала блогерку, яка розповіла, що батько в публічному місці бив по голові свою дитину

Увечері 23 липня в Ковелі біля кав’ярні «Капучино» чоловік вдарив неповнолітнього сина по голові. Свідком стала місцева блогерка, яка зробила волинянину зауваження. У відповідь той її облаяв та заявив, що він – буцімто працівник поліції. Дівчина не зафіксувала момент побиття на відео, але поділилась ситуацією у соцмережах.



Щодо цього інциденту волинські поліціянти розпочали розслідування, інформує пресслужба ГУ НП у Волинській області.



Як зазначають правоохоронці, під час моніторингу соціальних мереж поліціянти виявили публікацію, в якій блогерка розповідає, що стала свідком того, як чоловік наносив удари дитині по голові в одному з кафе у Ковелі.



За вказаним фактом інформацію зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Працівники поліції оперативно встановили всіх учасників події та опитали їх.



На чоловіка складено адміністративні матеріали за ст. 173-2 (Вчинення домашнього насильства) та ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.



На громадянку, яка у своєму відео вживала нецензурну лексику, складено адміністративний протокол за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення.



Як наголошується, фігурант події не є працівником поліції та не має жодного відношення до правоохоронних органів.



Поліція закликає громадян у разі виявлення фактів насильства або інших правопорушень негайно повідомляти про це за номером 102.