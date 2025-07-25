Повернення з ТОТ українських дітей: що відомо

Україні вдалося повернути ще одну групу дітей, яких утримували на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram.

Серед врятованих — 13-річна Олена, яку в окупації змусили ходити до російської школи.

Замість шостого класу її зарахували до третього і заборонили розмовляти українською.

Коли Олена з батьком спробували самостійно виїхати, чоловіка затримали, побили й звинуватили у насильстві через те, що він сам виховував доньку.

П’ятирічного Назара всупереч волі матері й самого хлопчика вивезли до РФ.

Щоб забрати сина, жінці довелося подолати довгий шлях та безліч випробувань. Сьогодні Назар знову поруч із мамою — усміхається, грається і, здається, вперше за довгий час відчуває спокій.

Інший хлопчик, семирічний Сергійко, зазнав чимало страждань. Його батько на окупованій території потрапив до військових, які били й допитували чоловіка понад дві години.

Після цього родина вирішила втекти, і вже на безпечній території Сергійко нахилився до мами й пошепки запитав, чи дісталися вони України.

– Сьогодні всі ці діти у безпеці, поруч із рідними, на вільній землі, – наголосив Єрмак.

Наразі вони вже вдома. Їм допомагають адаптуватися, оформити документи та пройти психологічну підтримку.

ForUA.com нагадує, що метою програми Bring Kids Back UA, яка об’єднує зусилля держави, міжнародних партнерів та громадських організацій, є повернення дітей, незаконно вивезених до РФ.