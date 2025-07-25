Служба зовнішньої розвідки України успішно завершила багатоходову операцію з повернення до України унікальної історико-релігійної цінності – молитовної книги "Требник" 1844 року. Особливу значущість стародруку надає маргіналія, зроблена власноруч митрополитом Андреєм Шептицьким, видатним релігійним та громадським діячем ХХ століття, провідником Української греко-католицької церкви. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки.

Співробітники зовнішньої розвідки доклали значних зусиль для повернення цього рідкісного екземпляра. Після успішного завершення операції, "Требник" було передано Міністерству культури та стратегічних комунікацій України.

На одному з берегів книги збережений напис: "Предложено вь время каноничной визитаціи 1902 года, дня 10 мая месяца в селі Костенів" та особистий підпис Андрея Шептицького. Цей напис свідчить про те, що книга використовувалася митрополитом під час канонічної візитації в селі Костенів Львівської області у 1902 році.

Згідно з переказами місцевої громади, "Требник" був втрачений під час Другої світової війни, коли храм зазнав пограбування, а значна частина церковного архіву була знищена або розпорошена. Повернення цієї книги є не лише відновленням історичної справедливості, але й значним доповненням до культурної та духовної спадщини України.