На шахті «Межирічанська» загинув 37-річний шахтар

На шахті «Межирічанська» №3 у Шептицькому Львівської області 27 серпня стався обвал породи, внаслідок якого загинув гірник.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

«Сьогодні на шахті "Межирічанська" №3 у Шептицькому стався обвал породи. На жаль, унаслідок аварії загинув 37-річний шахтар Сергій Скобилко», – написав Козицький.

За його словами, загиблий отримав травми, несумісні з життям. Співчуття рідним, близьким і колегам Сергія Скобилка висловили представники обласної влади.

Про загибель працівника також повідомило державне підприємство «Львіввугілля».

Це не перший смертельний випадок на українських шахтах останнім часом. У липні компанія ДТЕК повідомляла, що внаслідок російського удару по шахтоуправлінню в Дніпропетровській області загинув працівник, ще п’ятеро людей дістали поранення.