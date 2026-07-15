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Байден презентував мемуари про своє президентство і про допомогу Україні

Байден презентував мемуари про своє президентство і про допомогу Україні

Колишній президент США Джо Байден оголосив про вихід книги мемуарів про своє перебування у Білому домі у 2021-2025 роках. Про це він повідомив у соцмережі Х.

«Я написав книгу про свій час на посаді президента. Вона називається "Пообіцяй мені, Америко"», - зазначив Байден.

Повідомляється, що книга з’явиться у продажу 17 листопада 2026 року, проте вже зараз можна оформити її попереднє замовлення.

За словами Байдена, у мемуарах ідеться про «виклики, з якими зіткнулася країна».

«Про рішення, які я ухвалював, і чому робив саме так: керівництво країною під час пандемії COVID-19, відновлення нашої економіки, захист демократії після атаки 6 січня (штурм Капітолія у 2021 році – ред.), завершення найтривалішої американської війни в Афганістані, посилення НАТО та допомога Україні», - розповів експрезидент.

Крім того, колишній американський лідер поділиться, чому спочатку вирішив балотуватися на другий термін, а згодом – зняти свою кандидатуру з виборчих перегонів.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

СШАкнигаДжозеф Байденмемуари
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