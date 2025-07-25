Скандальний закон щодо НАБУ: деякі нардепи почали публічно каятися за голосування

Після хвилі критики і протестів низка народних депутатів Верховної Ради заявили, що помилилися, підтримавши закон №12414, який обмежує повноваження антикорупційних органів — НАБУ і САП.

Нардепка від партії "Голос" Таміла Ташева визнала, що голосування "за" викликало хвилю емоційних і гнівних реакцій. Вона пояснила свій вибір стислими термінами ухвалення рішення та браком повної інформації. Ташева додала, що тепер підтримує новий законопроєкт №13533, який відновлює процесуальні повноваження та гарантії незалежності НАБУ і САП.

Про помилкове голосування заявив і народний депутат від "Слуги народу" Ян Беленюк. Він визнав особисту відповідальність і пообіцяв допомогти виправити ситуацію "максимально швидко і прозоро".

Його колега по фракції Сергій Штепа пояснив, що вважав законопроєкт спробою оптимізувати навантаження між правоохоронними органами, а тепер сподівається на оперативне ухвалення нового документа.

Подібні заяви зробили також нардепи Ростислав Тістик, Василь Мокан та Павло Бакунець.

Нагадаємо, 22 липня президент Володимир Зеленський підписав закон №12414, який, за оцінками експертів, нівелює незалежність НАБУ та САП. Це рішення викликало масові акції протесту в Києві та інших містах України. Згодом Зеленський подав новий законопроєкт, який, за його словами, передбачає "повну незалежність антикорупційної інфраструктури без російських впливів".