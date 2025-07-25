Зв'язок відновлено: SpaceX пояснила глобальний збій у системі Starlink

Система супутникового зв'язку Starlink відновила роботу після масштабного збою, що тривав близько 2,5 години. Про це повідомив віце-президент SpaceX з інжинірингу Майкл Ніколс у соцмережі Х.

За словами Ніколса, відключення сталося через несправність внутрішніх програмних служб, які забезпечують роботу основної мережі Starlink. Він вибачився за тимчасові незручності та наголосив, що компанія усуне причину проблеми, щоб подібне більше не повторювалося. «Мережа здебільшого відновилася. Приносимо вибачення за збій і працюємо над підвищенням надійності», — зазначив представник SpaceX.

Раніше командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді повідомив про відключення Starlink на всій лінії фронту. Згодом проблеми підтвердили користувачі з різних країн світу.

Власник SpaceX Ілон Маск також прокоментував ситуацію, вибачившись за перебої у роботі Starlink. За його словами, сервіс був відновлений у найкоротші терміни.