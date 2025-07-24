﻿
Війна

У центр Херсона опівдні прилетіли російські авіабомби, снаряди та дрони

У центр Херсона опівдні прилетіли російські авіабомби, снаряди та дрони

Приблизно опівдні російські війська завдали авіаударів по центру Херсона й пошкодили адмінбудівлі та медзаклади.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Окупанти атакували місто з авіації, запустивши чотири керовані авіабомби. Згодом цей район атакували артилерією та дронами. 

Зафіксовано пошкодження адміністративної будівлі та двох закладів охорони здоровʼя. У лікарнях потрощено фасади, вікна й двері. Медики та пацієнти перебували в укритті.

Наразі відомо про одну поранену внаслідок авіаударів, вона отримує всю необхідну допомогу. 

Зранку 24 липня окупанти також атакували з дрона Дніпровський район Херсона. Під ворожий удар потрапили чоловіки віком 73 та 57 років.

Минулої доби, 23 липня, під атаками російських дронів та артилерійськими обстрілами були 39 населених пунктів Херсонської області.

Як повідомляв ForUA, війська країни-агресора вдень у четвер, 24 липня, скинули чотири  авіаційні бомби на Костянтинівку Донецької області та завдали по ній артилерійських ударів. Унаслідок масованої атаки двоє жінок віком 48 та 59 років загинули та ще 14 жителів дістали поранення.

У місті пошкоджено 21 приватний та ще десять багатоповерхових житлових будинків, адміністративну будівлю, кав'ярню, два магазини та таку ж кількість автомобілів. 

Окрім цього, внаслідок атаки російського FPV-дрона в Мирнограді дістав поранення чоловік.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

авіаударадмінбудівліХерсонщинаХерсонавіаударирашистикраїна-агресоравіабомба
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Мільйони доларів допомоги: Японія інвестує у відновлення залізниць України
Економіка 24.07.2025 12:48:08
Мільйони доларів допомоги: Японія інвестує у відновлення залізниць України
Читати
Пекло в Харкові: російські КАБи атакували центр міста, вибухи та пожежі, під завалами шукають людей
Війна 24.07.2025 12:25:55
Пекло в Харкові: російські КАБи атакували центр міста, вибухи та пожежі, під завалами шукають людей
Читати
Ранковий дайджест ForUА: нічний терор РФ, вибухи в Сочі, нова війна між Таїландом і Камбоджею, військова допомога та оновлена система тривог на Київщині
Дайджест 24.07.2025 12:11:42
Ранковий дайджест ForUА: нічний терор РФ, вибухи в Сочі, нова війна між Таїландом і Камбоджею, військова допомога та оновлена система тривог на Київщині
Читати

Популярнi статтi