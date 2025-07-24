Удень чотири російські авіабомби прилетіли на голови мирних жителів Костянтинівки

Війська країни-агресора вдень у четвер, 24 липня, скинули чотири авіаційні бомби на Костянтинівку Донецької області та завдали по ній артилерійських ударів. Унаслідок масованої атаки двоє жінок віком 48 та 59 років загинули та ще 14 жителів дістали поранення, зазначив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін на своїй сторінці в Telegram-каналі, інформує ForUA.

У місті пошкоджено 21 приватний та ще десять багатоповерхових житлових будинків, адміністративну будівлю, кав'ярню, два магазини та таку ж кількість автомобілів.

Окрім цього, внаслідок атаки російського FPV-дрона в Мирнограді дістав поранення чоловік.

Кілька днів тому армія РФ завдала авіаційних ударів по двох містах Донецької області — Слов’янську та Краматорську. В останньому населеному пункті загинув у будинку 10-річний хлопчик, а ще восьмеро мешканців постраждали. У Слов’янську внаслідок влучання двох авіабомб четверо жителів дістали поранення.

За даними речника ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова, російські війська активізували наступальні дії на Покровському напрямку, намагаючись охопити агломерацію Покровськ — Мирноград з обох боків. Найактивніші бої тривають у районі Новоторецького та Маяка, де армія РФ прагне прорвати українську оборону. ЗСУ стримують атаки, активно застосовуючи дрони та піхотні групи. На Лиманському та Новопавлівському напрямках ситуація залишається напруженою, але контрольованою.

Російські військові намагаються просуватися на схід та північ від міста Покровськ, у районі міст Покровськ та Костянтинівка, аби зайняти якусь територію, з якою можна проводити подальші наступальні дії.