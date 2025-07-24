Усик готує сюрприз: Документальний фільм про шлях до абсолютного чемпіонства

Дворазовий абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик оголосив, що незабаром світ побачить документальний фільм, присвячений його кар'єрі. Стрічка охопить ключовий період з вересня 2021 року, починаючи з першого поєдинку проти британця Ентоні Джошуа.

Про це сам боксер розповів в інтерв'ю YouTube-каналу "ПравдаТУТ Львів". "Є в мене член команди, який знімає про мене документальне кіно. Його звати Пабло. Вже на завершальній стадії це кіно. Він почав знімати його ще до першого бою з Ентоні Джошуа, і весь цей час матеріал знімається. Думаю, що наприкінці року вже вийде документалка", – зазначив Усик.

Фільм обіцяє розкрити залаштунки життя та підготовки українського чемпіона, який пройшов шлях від першого протистояння з Джошуа до здобуття статусу абсолютного чемпіона. Нагадаємо, що 19 липня у Лондоні на стадіоні "Вемблі" Олександр Усик здобув вражаючу перемогу нокаутом у п'ятому раунді над британцем Даніелем Дюбуа. Цей тріумф дозволив українцю вдруге стати абсолютним чемпіоном хевівейту, закріпивши його місце серед легенд боксу.

Шанувальники боксу з нетерпінням очікують виходу стрічки, яка, безумовно, стане цінним доповненням до історії українського спорту.