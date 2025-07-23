Небезпечний вірус шириться світом: 5,6 млрд людей у зоні ризику

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) висловила серйозне занепокоєння через нову хвилю поширення вірусу Чикунгунья, що передається через укуси інфікованих комарів, повідомляє Reuters.

Від вірусу не існує спеціального лікування. Він викликає високу температуру, сильні болі в суглобах, а в деяких випадках — навіть інвалідність. Медична співробітниця ВООЗ Діана Рохас Альварес заявила: "Ми бачимо, як історія повторюється".

За оцінками ВООЗ, майже 5,6 мільярда людей у 119 країнах живуть у регіонах, де існує ризик зараження. Новий спалах захворюваності завіксовано на початку 2025 року, зокрема на островах Індійського океану.

Найбільше випадків нині фіксується в Мадагаскарі, Сомалі, Кенії, Південно-Східній Азії та Індії. Водночас зростає тривога через поширення в Європі:

- У Франції з 1 травня виявлено близько 800 заражених, більшість — прибулі з ендемічних країн.

- Зафіксовано і локальні зараження всередині Франції.

- Минулого тижня один випадок виявили в Італії.

Організація закликає уряди вжити термінових заходів, щоб не допустити нової глобальної епідемії — подібної до тієї, що охопила світ 20 років тому.