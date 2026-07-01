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У Венесуелі зросла кількість жертв двох землетрусів

У Венесуелі зросла кількість жертв двох землетрусів

Кількість жертв внаслідок землетрусів у Венесуелі сягнула 1943 людей і десятки тисяч людей зникли безвісти.

Поранення внаслідок негоди отримали понад 10 570 людей. Близько 900 будівель пошкоджені, з них 189 зруйновані повністю, а понад 650 обвалилися частково, повідомляє The Guardian.

За даними Міжнародної організації з міграції ООН, стихійне лихо могло торкнутися до 6,8 мільйона людей, які потребуватимуть житла, питної води, санітарних умов, медичної допомоги та предметів першої необхідності.

Початкова оцінка супутникових даних, опублікованих NASA, свідчить про ймовірність набагато серйозніших та масштабніших пошкоджень. Дослідники з Університету штату Орегон дійшли висновку, що приблизно 58 870 будівель, ймовірно, були пошкоджені або зруйновані в регіоні.

У ВООЗ попередили про можливі спалахи хвороб, адже перевантажена та пошкоджена система охорони здоров'я Венесуели не справляється з наслідками землетрусів.

В організації заявили, що існує підвищений ризик спалахів кору та дифтерії через низький рівень вакцинації до землетрусу, а також жовтої лихоманки, малярії, денге, чикунгунії та вірусу Зіка.

Фото: скріншот.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

землетрусООНВООЗNASAВенесуела
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