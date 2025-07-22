Адміністрація Трампа шукають альтернативу SpaceX у розробці протиракетного щита Golden Dome

Адміністрація Дональда Трампа розширює коло партнерів для участі у розробці масштабної системи протиракетної оборони Golden Dome, прагнучи зменшити залежність від компанії Ілона Маска — SpaceX. Про це повідомляє Reuters.

Як пише видання, Пентагон уже звернувся до Amazon і великих оборонних підрядників, зокрема Lockheed Martin, Northrop Grumman і L3Harris.

Проблеми у стосунках із Маском

Причиною такого кроку стали загострені стосунки між Трампом і Маском. Після публічної сварки 5 червня Білий дім почав активно шукати альтернативи для реалізації 175-мільярдного проєкту. Хоча SpaceX залишається лідером у запуску супутників, її частка в проєкті може суттєво зменшитись.

— Кожен запуск надалі буде відкритий для тендеру, і ми маємо давати шанс іншим, окрім SpaceX, — заявив представник Пентагону.

Amazon Kuiper: новий гравець у сфері оборони

Пентагон веде переговори з проєктом Kuiper від Amazon, який наразі запустив лише 78 із запланованих 3 тисяч супутників. Але компанія Джеффа Безоса уже позиціонується як потенційний оборонний підрядник.

— Проєкт переважно комерційний, але, без сумніву, він матиме оборонне застосування, — сказав Безос.

До програми також долучаються традиційні оборонні компанії:

Lockheed Martin: готова підтримати Golden Dome як перевірений партнер.

L3Harris: фіксує зростання інтересу до своїх технологій виявлення ракет.

Northrop Grumman: працює над компонентом космічного перехоплення.

Амбітні терміни реалізації

Генерал Космічних сил США Майкл Гетлейн, затверджений Сенатом 17 липня, очолить проєкт. Відповідно до таємної директиви, він має:

за 30 днів — сформувати команду;

за 60 днів — представити початковий дизайн системи;

за 120 днів — розробити повний план реалізації.

Безпекові виклики та геополітичні наслідки

Інтеграція комерційних гравців, таких як Kuiper, викликає занепокоєння щодо кібербезпеки. Навіть мережа Starlink від SpaceX постійно зазнає російських атак.

— Це складна проблема. Ми витрачаємо значні ресурси на протидію російським спробам заглушення сигналу, — зізнався Ілон Маск у травні 2024 року.

Golden Dome може змінити глобальний баланс сил та прискорити мілітаризацію космосу, а також створити нову гонку озброєнь на орбіті.