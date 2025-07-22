Війна в Україні стала політичною пасткою для Трампа

Дональд Трамп опинився перед складним вибором щодо війни в Україні. Як повідомляє Bloomberg, хоча США й не ведуть бойових дій, а лише підтримують Київ, конфлікт загрожує Трампу тими самими ризиками, що й Афганістан — Джо Байдену: затяжною війною, політичними втратами та відповідальністю за можливий провал.

Хоч Трамп і намагається дистанціюватися від конфлікту, заявляючи, що війна не почалася б за його каденції, він не зможе повністю уникнути впливу її перебігу на свій імідж. У разі ескалації чи нових поразок України — саме на нього можуть лягти звинувачення у слабкості перед Росією.

Деякі соратники Трампа, зокрема Стів Беннон, попереджають: будь-яка передача наступальної зброї Києву перетворить це протистояння на "його війну". Натомість оглядачі, як-от Марк Тіссен з Washington Post, застерігають: "Хочете уникнути звинувачень у втраті Києва — підтримайте Україну".

На думку президента Ради з міжнародних відносин Майкла Фромана, поспішне укладення миру чи згортання підтримки може обернутися репутаційною катастрофою для Трампа. "Якщо вас шокували таліби на американських бронемашинах у Кабулі — уявіть російські танки Абрамс, які заходять у Харків", — попереджає він.

Таким чином, війна в Україні ризикує стати для Трампа не лише зовнішньополітичним, а й екзистенціональним викликом, у якому будь-яке рішення — ризиковане.