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Суспiльство

Мобілізація: добровольців більше, але людей все одно не вистачає

Мобілізація: добровольців більше, але людей все одно не вистачає

Мобілізація в Україні відбувається у відповідності до планів Генерального штабу ЗСУ. Щомісячно до лав війська долучаються майже 30 тисяч громадян. Про це заявив народний депутат, член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

«Буду адресувати до слів президента як Верховного Головнокомандувача. Він сказав, що на сьогоднішній день ми проводимо мобілізацію відповідно до тих планів, які має Генеральний штаб ЗСУ. Тобто мобілізується біля 30 тисяч чоловік щомісяця», — зазначив Веніславський.

Він також звернув увагу на зростання частки добровольців серед мобілізованих. За його словами, інтенсивно розвиваються рекрутингові мережі, що вже дає помітний результат. «Рекрутинг суттєво збільшується в загальній кількості тих громадян України, які вступають на військову службу. Раніше це було до 5%, зараз вже більше 10%. І це постійно зростає», — додав депутат.

Водночас він визнав, що процес мобілізації не завжди ідеальний. «Я думаю, що мобілізація відбувається, можливо, не зовсім так, як би цього хотіли Збройні сили України і громадяни України. Але в такій війні, яка триває вже три з половиною роки, не перебувала жодна країна сучасного світу за останні майже 100 років. Тому ми маємо виходити з реалій», — підсумував нардеп.

Теги:

добровольцірекрутингВеніславськийМобілізація в Україні
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