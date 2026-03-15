Валентин Манько закликав добровольців вірити у перемогу та майбутнє України

Начальник управління штурмових підрозділів ЗСУ Валентин Манько звернувся до добровольців усіх хвиль мобілізації. У своєму привітанні він наголосив на незламності духу тих, хто пішов захищати країну за покликом серця – як у 2014-му, так і у 2022 році.

Єдність поколінь та поклик серця

За словами Манька, незалежно від того, коли саме людина взяла до рук зброю, головним рушієм завжди залишалася внутрішня воля та вірність державі.

«Неважливо, хто прийшов добровольцем в 2014 році чи в 2022-му – я знаю, що кожен прийшов за покликом серця. Те, що ми усвідомили ще тоді, у 2014-му, дає нам сили й по сей день», – зазначив він.

Гарт у бою

Валентин Манько згадав важкі моменти становлення добровольчого руху, коли мотивація черпалася безпосередньо на полі бою:

Усвідомлення втрати побратимів.

Здобуття зброї в бою.

Безкомпромісне бажання відстояти свою землю.

Саме цей досвід став фундаментом спротиву у 2022 році, коли до лав захисників доєдналися тисячі нових добровольців, навіть тих, хто раніше був далекий від військової справи.

Мрія про майбутню Україну

Завершуючи звернення, начальник управління побажав воїнам не лише військової удачі та перемоги, а й можливості побачити результати своєї боротьби у мирному житті.

«Я хочу побажати кожному з нас, щоб ми здобули ту перемогу і ще хоча б скількись часу пожили в тій Україні, про яку ми мріяли. Заради якої ми воювали. І якщо навіть не на наш вік воно припаде – хай воно припаде на вік наших дітей, внуків і правнуків», – підсумував Валентин Манько.

Своє звернення він закінчив традиційним гаслом: «Слава Україні!»