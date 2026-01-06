У Раді хочуть посилити покарання для ухилянтів

Попри підвищення штрафів і запровадження нових правил військового обліку, темпи мобілізації в Україні залишаються недостатніми. У Верховній Раді вважають, що чинна система покарань для осіб, які ухиляються від служби, не є ефективною та потребує перегляду. Про це заявив народний депутат Федір Веніславський. За його словами, фінансові санкції не спонукають громадян виконувати обов’язок щодо військової служби, а лише дозволяють окремим особам фактично «відкупитися» від мобілізації.

У парламенті зазначають, що штрафи не є стримувальним фактором для заможних громадян. Крім того, деякі порушники уникають відповідальності, ігноруючи виконавчі провадження або переоформлюючи майно на родичів.

Фінансове покарання не досягає головної мети — людина не йде до війська. Ми лише наповнюємо бюджет, але не поповнюємо ряди ЗСУ", — йдеться у риториці ініціаторів посилення. Хоча конкретний законопроєкт ще не представлений, у парламентських кулуарах обговорюють повернення до тих норм, які були відхилені раніше як "надто жорсткі":

- Блокування банківських рахунків. Цю норму виключили з закону про мобілізацію навесні 2024 року через суспільний резонанс. Тепер про неї знову заговорили як про єдиний дієвий метод впливу на тих, хто працює неофіційно. - - Обмеження у наданні держпослуг. Заборона на будь-які нотаріальні дії (купівля/продаж нерухомості, оформлення довіреностей) без військового квитка.

- Примусове доставляння. Розширення повноважень поліції щодо затримання та доставляння осіб до ТЦК, навіть якщо вони не перебувають у розшуку, а просто не мають при собі документів.

Водночас експерти застерігають, що подальше посилення санкцій може призвести до зростання тіньової економіки та соціальної напруги. Представники військових структур, зі свого боку, наголошують на необхідності рішучих кроків для забезпечення обороноздатності держави у 2026 році.

Довідка: наразі основним покаранням за неявку до ТЦК залишається штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень, а також можливе обмеження права керування транспортними засобами за рішенням суду.

