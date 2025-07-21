Компанія Microsoft створить цифрову копію собору Нотр-Дам де Парі

Президент Microsoft Бред Сміт оголосив у понеділок, 21 липня, що компанія створить «цифрового двійника» собору Паризької Богоматері, щоб зберегти пам’ятку в цифровому вигляді для майбутніх поколінь.

Про це повідомляє Euronews Culture із посиланням на заяву Сміта у блозі Microsoft.

Цифрова копія собору Нотр-Дам де Парі створюється спільно з Інститутом спадщини Міністерства культури Франції та стартапом Iconem.

Для створення «цифрового двійника» собору використовують передові технології візуалізації зі штучним інтелектом (ШІ).

За словами Сміта, мета проєкту полягає в тому, щоб «назавжди зберегти у цифровій формі кожну деталь собору Паризької Богоматері, гарантуючи, що його структура, історія та символіка будуть захищені та доступні для майбутніх поколінь».

Він додав, що цифрова модель пам’ятки буде подарована Франції і «може бути використана фахівцями зі збереження культурної спадщини та виставлена у майбутньому музеї Норт-Дам де Парі».

У рамках проєкту також будуть оцифровані історичні оперні декорації та мільйони артефактів з провідних французьких культурних установ. Мета проєкту Microsoft – зробити колекції доступними для якомога більшої кількості людей за допомогою інтерактивного досвіду на своїй платформі.

Точний бюджет і дата завершення проєкту ще не відомі, однак Сміт повідомив французьким медіа, що проєкт триватиме щонайменше рік і, ймовірно, коштуватиме кілька мільйонів доларів.

Зазначається, що цей проєкт є продовженням партнерства із Ватиканом щодо оцифрування базиліки Святого Петра.

У понеділок Microsoft також оголосила, що розширить свої інноваційні центри у Страсбурзі, аби стимулювати розвиток європейських мов у моделях ШІ, особливо недостатньо представлених європейських мов, щоб зробити технологію більш інклюзивною.

Наразі Windows від Microsoft налічує 90 мов, зокрема 24 офіційні європейські мови, а також бакську, каталонську, галісійську та люксембурзьку мови.

ForUA.com нагадує, 7 грудня 2024 року в столиці Франції через п’ять з половиною років після пожежі відкрили відреставрований собор Паризької Богоматері.

У почесній церемонії взяли участь лідери 40 держав, зокрема Володимир Зеленський та обраний президент США Дональд Трамп, а також кілька коронованих осіб.

Станом на середину січня відреставрований після пожежі собор Нотр-Дам де Парі, який знову відкрився для широкої публіки всередині грудня, відвідало вже понад 800 000 людей.