78-річний італієць повернувся до життя через 30 хвилин після зупинки серця

В Італії 78-річний місцевий мешканець дивом повернувся до життя за 30 хвилин після двох зупинок серця.

Інцидент стався у курортному районі Марина Велька, що в комуні Тарквінія провінції Вітербо, повідомляють La Reppublica та Національна федерація біологічних асоціацій Італії.

Чоловік, який має лівійське походження, але проживає в Італії, знепритомнів на вулиці в житловій прибережній зоні.

Медики екстреної служби констатували інфаркт та дві послідовні зупинки серця. Реанімаційні заходи тривали понад пів години: медики навіть викликали гелікоптер, щоб швидко транспортувати хворого до лікарні.

Коли стало очевидно, що врятувати чоловіка не вдасться, медики припинили реанімаційні заходи, констатували смерть і скасували виклик гелікоптера.

Пацієнта залишили в машині швидкої в очікуванні похоронної служби. Але приблизно через 30 хвилин, на подив усіх присутніх, він раптово отямився, розплющив очі, заговорив і попросив зателефонувати донькам.

Чоловіка доправили до лікарні разом із карабінером (поліціянтом, що розслідує смерть), якого вкусив собака постраждалого.

Наразі чоловіка обстежують. Його стан стабільний.

Медики припускають, що таке дивовижне повернення до життя повʼязане з "синдромом Лазаря" – раптовим відновленням життєво-важливих функцій.

Цей синдром вперше задокументували у 1982 році в журналі The Lancet і назвали на честь біблійного епізоду про воскресіння Лазаря Ісусом.

Його пов’язують із різними факторами – зокрема, з відкладеною дією деяких ліків. У світі таких випадків – одиниці.