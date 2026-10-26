ZDOROVI вперше підтримають інші організації через мікрогранти: 13 організацій отримають підтримку для розвитку медичних послуг в Україні

ZDOROVI завершили перший етап конкурсного відбору в межах програми мікрогрантів, що реалізується у проєкті «Посилення медичної допомоги в умовах війни».

Вперше в історії ZDOROVI грантоотримувачами стали інші громадські та благодійні організації. За результатами відкритого конкурсу відібрали 13 організацій, які отримають фінансування на реалізацію власних проєктів, спрямованих на покращення доступності та якості медичних послуг для населення, що постраждало внаслідок війни.

Загальний бюджет програми мікрогрантів становить 500 000 доларів США, а розмір одного гранту — 25 000 та 50 000 доларів США.

Отримані кошти організації спрямують на реалізацію проєктів, покликаних покращити доступність і якість медичних послуг для населення, що постраждало внаслідок війни. Проєкти реалізовуватимуться у Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Полтавській, Донецькій, Харківській, Чернігівській, Сумській, Херсонській, Кіровоградській та Одеській областях, де місцеві організації впроваджуватимуть рішення, адаптовані до потреб своїх громад.

Реалізація проєктів триватиме до лютого 2027 року включно.

«Для ZDOROVI це особливий етап, адже вперше в історії організації ми маємо власних грантоотримувачів — громадські та благодійні організації, які отримають підтримку для реалізації своїх ініціатив у сфері охорони здоров’я. Це новий для нас формат роботи й можливість масштабувати вплив: підтримувати не лише власні програми, а й команди, які працюють безпосередньо в громадах і добре знають їхні потреби. Ми віримо, що сильні локальні партнери здатні створювати рішення, які матимуть довготривалий ефект», — зауважила засновниця та СЕО ZDOROVI Наталія Тулінова.

За результатами незалежного конкурсного відбору грантоотримувачами стали:

Благодійна організація «Благодійне товариство «Мережа 100 відсотків життя Рівне»

Благодійна організація «Фундація здорових змін»

Громадська організація «СТІМ-МЕЙКЕР»

Благодійна організація «Благодійний фонд «Артезанс-Рескю Україна»

Благодійна організація «Благодійний фонд «Пацієнти України»

Громадська організація «Навчальний центр Елінг»

Громадська організація «Клуб «Еней»

Громадська організація «Медсестринський форум»

Громадська організація «Відчуй»

Громадська організація «Здоров'я без корупції»

Громадська організація «Центр тактичної медицини Схід ім. Мухіна Єфрема Йосиповича»

Громадська організація «Афіна. Жінки проти раку»

Благодійна організація «Благодійний фонд «Госпіси Надії Україна»

Відібрані ініціативи охоплюють широкий спектр потреб громад — від розвитку реабілітації, паліативної допомоги та домашнього догляду до навчання медичних працівників, організації виїзних медичних послуг, забезпечення засобами реабілітації, догляду й базовим медичним обладнанням. Усі проєкти спрямовані на одне спільне завдання — зробити якісну медичну допомогу доступнішою для людей у регіонах, які найбільше постраждали від наслідків війни.

Мікрогрантова програма стала важливою складовою масштабного проєкту ZDOROVI, спрямованого на підтримку людей, які постраждали внаслідок війни, та посилення спроможності громад у сфері медицини, соціальних послуг і реагування на кризові ситуації. Її головна мета — підтримати організації, які працюють безпосередньо в громадах і добре розуміють локальні потреби населення.

Саме тому пріоритет отримали ініціативи, що пропонують практичні рішення для покращення доступу до медичних послуг, розвитку реабілітації, психічного здоров'я, навчання медичних працівників, підтримки пацієнтів та інших напрямів, критично важливих для української системи охорони здоров'я.

Ця програма стала першою ініціативою Благодійного фонду ZDOROVI, у межах якої грантоотримувачами виступають інші громадські та благодійні організації.

Такий підхід дозволяє не лише реалізовувати власні проєкти, а й посилювати спроможність громадського сектору створювати сталі рішення у сфері охорони здоров'я.

Ми переконані, що саме партнерство, довіра та підтримка локальних організацій є одним із найефективніших інструментів розвитку системи охорони здоров'я в умовах війни та післявоєнного відновлення.

Попереду — наступний етап програми: запуск проєктів та їх подальший супровід командою ZDOROVI. Ми й надалі будемо ділитися історіями реалізації кожної ініціативи та результатами, яких вдасться досягти разом із нашими партнерами.

Проєкт реалізується завдяки щедрій підтримці Уряду Сполучених Штатів Америки. Відповідальність за зміст несе БО «БФ “НАГД” Здорові» і він не обов’язково відображає погляди Уряду Сполучених Штатів Америки.