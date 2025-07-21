Генерал Геннадій Шаповалов очолив Сухопутні війська ЗСУ та назвав головний пріорітет на посаді

Новим командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України призначено бригадного генерала Геннадія Шаповалова. Про це стало відомо з його першого звернення на новій посаді, в якому він окреслив ключові завдання, що стоять перед українською армією.

Одним із найголовніших пріоритетів на сьогоднішній день бригадний генерал Шаповалов назвав генерацію військ. Цей процес, за його словами, включає формування, підготовку та доукомплектування бойових частин і підрозділів Сухопутних військ.

"Я чітко розумію, що комплектація війська, включаючи рекрутинг, службу за контрактом та мобілізацію, має бути не декларативним, а свідомим вибором громадян", — наголосив Шаповалов. Ця заява підкреслює важливість особистої мотивації та відповідальності кожного громадянина у зміцненні обороноздатності країни.

Призначення бригадного генерала Шаповалова відбувається у критичний для України час, коли ефективна генерація та комплектація військ є життєво важливими для відсічі агресії та забезпечення національної безпеки. Його слова свідчать про глибоке розуміння викликів та акцент на якості та свідомості особового складу.