Ворог нарощує сили на Покровському напрямку: тривають важкі бої

Російські війська продовжують накопичення сил для подальших атак на Покровському напрямку. Найбільш інтенсивні бої тривають у районах Темирівки, Новополя та Зеленого Поля, повідомляє ОСУВ "Хортиця".

Окупанти здійснили атаки на позиції Сил оборони в районі Вовчанська та біля Стариці на Харківщині, а також неподалік Голубівки на Куп’янському напрямку. Усі штурми були відбиті, успіху ворог не мав.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили ворожі штурми біля Карпівки, Шандриголового, Колодязів, Торського, Нового Миру, Рідкодуба та у Серебрянському лісництві. Аналогічно, безрезультатними залишились атаки на Сіверському напрямку — в районах Григорівки, Серебрянки та Виїмки.

На Краматорському та Торецькому напрямках окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ біля Предтечиного, Плещіївки, Диліївки, Катеринівки та Торецька, однак зазнали значних втрат.

На Покровському напрямку особливо запеклі бої тривають біля Русиного Яру, Полтавки, Володимирівки, Новоекономічного, Лисівки, Звірового, Новопавлівки, Удачного та Олексіївки. Ворог намагається використати чисельну перевагу, проте українські захисники утримують позиції та знищують наступальні угруповання противника.

На Новопавлівському напрямку окупанти зосередили штурми в районах Мирного, Воскресенки, Маліївки, Комишувахи та Запоріжжя.