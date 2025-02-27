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Російській окупанти «зав’язли» під Покровськом в Донецькій області й загалом у них фіксують тенденцію до виснаження.

Про це повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Віктор Трегубов в коментарі Радіо Свобода.

За його словами, наступ з півдня, як і спроба обійти Покровську із заходу, зазнає невдачі.

«Спостерігається певна тенденція виснаження росіян. Я не кажу, що українці мають якесь друге, третє, сто п’ятсоте дихання… Але у росіян справді почало спостерігатися певне фізичне, моральне, матеріальне виснаження. Це є, це помітно», — каже Трегубов.

Він пов’язує це з ефективними діями українських підрозділів БпЛА, як, за його словами, зуміли налагодити ефективну оборону Покровська, а також співпрацю підрозділів БпЛА й піхоти, зокрема і штурмової піхоти.

Нині, каже речник, на інших напрямках російські сили мають навіть більше енергії, ніж на Покровському. Але загалом, за його словами, на тлі початку переговорного процесу Росії зі США у зоні відповідальності ОСУВ Хортиця спостерігають зменшення мотивації російських солдатів воювати.
ForUm

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