Ситуація на фронті: окупанти активізували наступ на Донбасі, тривають бої на Сумщині

Російські війська продовжують активні наступальні дії на сході України. За даними аналітичного проєкту DeepState, станом на 21 липня окупанти змогли просунутися одразу на кількох ділянках фронту в Донецькій області.

Зокрема, фіксується просування противника в районах Вільного Поля, Андріївки, Попового Яру, Новоторецького, Шевченка, Полтавки.

Крім того, тривають бойові дії у Кіндратівці на Сумщині.

Раніше DeepState також повідомляв про просування російських сил біля Котлярівки, Новомиколаївки, Піддубного, Верхньокам’янського та Федорівки.

Американський телеканал CNN напередодні інформував, що Росія, ймовірно, готується до посиленого літнього наступу з можливим залученням до 160 тисяч військовослужбовців, які концентруються біля лінії фронту.

Водночас голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко наголосив, що російський наступ триває постійно, і жодної паузи у бойових діях немає.

Ситуація на фронті залишається напруженою. Аналітики попереджають про подальші спроби РФ розширити зону контролю на Донбасі.