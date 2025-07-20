Україна пропонує РФ зустріч наступного тижня і працює над новим обміном, – Зеленський

Наразі Україна працює над ще одним обміном полонених, повідомив Володимир Зеленський. Київ також запропонував російській стороні провести зустріч наступного тижня. Продовжуємо виконувати домовленості минулої зустрічі у Стамбулі, повідомив голова держави.

– Зараз команда працює ще над одним обміном, – наголосив він.

Крім того, секретар РНБО Рустем Умєров доповів Зеленському, що запропонував Росії нову зустріч на наступному тижні.

За словами Зеленського, переговорну динаміку треба збільшувати та робити все, щоб досягти припинення вогню. Він наголосив, що російській стороні треба перестати ховатися від рішень.

– Обмін полонених. Повернення дітей. Припинення вбивств. І потрібна зустріч на рівні лідерів, щоб реально забезпечити мир – дійсно тривалий. Україна готова до такої зустрічі, – додав він.

Зеленський про домовленості з Трампом

Голова держави повідомив, що сьогодні була доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сибіги щодо синхронізації санкцій ЄС проти РФ, а також контрактів зі США.

– Ми працюємо також на американському напрямку: є домовленості з президентом Трампом, які ми маємо реалізувати – реалізувати так швидко, як тільки це можливо. Україна налаштована на максимальну продуктивність. Це стосується наших домовленостей щодо протиповітряної оборони, щодо нової угоди з Америкою по зброї, – додав він.

Зеленський наголосив, що Україна готова купувати необхідну зброю, і експортувати у США технологічну українську зброю – передусім дрони.

– Наші урядовці також значно активізували роботу по дронах-перехоплювачах. Очікую на наступному тижні підписання додаткових контрактів, – зауважив голова держави.