Шмигаль і Федоров під час зустрічі погодилися, що гейміфікація стала геймченджером у війні

Міністр оборони Денис Шмигаль та перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров обговорили ключові напрями взаємодії у масштабуванні технологій, зокрема у виробництві дронів-перехоплювачів та інших технологій з протидії ударним безпілотникам.

"Провів зустріч із Першим віцепрем’єр-міністром — міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим. Обговорили ключові напрями взаємодії в розвитку оборонних технологій та інновацій", - написав він у телеграмі у суботу.

За його словами, у центрі уваги — масштабування технологій, які вже довели свою ефективність на полі бою, зокрема дрони-перехоплювачі. "Ця технологія зробила неймовірний прорив, і кількість успішних збиттів "шахедів" щомісяця стрімко зростає. Важливо знаходити та швидко масштабувати антишахедні рішення. Це завдання, яке поставив президент", - наголосив Шмигаль.

Міністр оборони також зазначив, що обговорювалось питання виробництва зброї та запуску нових рішень, здатних змінити ситуацію на фронті. "Працюємо над дерегуляцією у сфері передачі та списання дронів, аби військові отримували необхідне без зайвої бюрократії", - додав Шмигаль.

У свою чергу Федоров зазначив, що на зустрічі зі Шмигалем вони обговорили нову стратегію розвитку оборонних інновацій.

Федоров навів основні спільні треки роботи: 1. Масштабування рішень, які необхідні для фронту. Дрони-перехоплювачі, deep strike та інші геймченджери для поля бою. 2. Розвиток системи Армія дронів.Бонус. Гейміфікація стала геймченджером у війні, надала прозорість та створила конкуренцію. 3. Ефективне тестування технологій на полі бою. Скорочуємо час доставки інновацій на фронт та отримання фідбеку від військових. 4. Вирішення проблеми зі списання дронів. Військові повинні отримувати засоби для знищення ворога без зайвої бюрократії. 5. Математика війни. Ефективні рішення на основі якісних даних.

"Масштабуємо рішення, які довели свою ефективність у бою, та створимо нові продукти, що допоможуть зупинити ворога", - наголосив він.