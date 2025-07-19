У селищі Вестбері, що в окрузі Нассау в США, чоловіка затягло в працюючий МРТ-апарат через металевий ланцюг на шиї. Від отриманих травм він помер у лікарні наступного дня.

Про це повідомляє CBS News.

Інцидент стався у медичному центрі Nassau Open MRI. За інформацією правоохоронців, чоловік увійшов до кімнати з працюючим МРТ-апаратом попри заборону, і проігнорувавши застереження медперсоналу. Це сталося після того, як він почув крики свого родича, який у той момент проходив обстеження.

На шиї у чоловіка був великий металевий ланцюг, через який його потягло всередину апарата.

Він помер від отриманих травм у лікарні наступного дня після інциденту.