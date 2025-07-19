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Суспiльство

Ворог влаштовує полювання за цивільними потягами й локомотивами

Ворог влаштовує полювання за цивільними потягами й локомотивами

Голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський заявив, що останні за часом удари по залізниці російської армії спрямовані винятково на цивільні поїзди, переважно з вугіллям, і знищення локомотивів.

"Відповідально запевняємо і відкрито покажемо будь-яким міжнародним спеціалістам: всі посилені удари по залізниці останнього часу приходяться ВИКЛЮЧНО НА ЦИВІЛЬНІ ПОЇЗДИ, які везуть виключно цивільні вантажі.

Переважно, діставалось поїздам із вугіллям. Стає очевидним: ворог намагається добивати нашу вугільну промисловість, яка продовжує годувати тисячі й тисячі родин, знекровлює Донеччину", - написав у соцмережі Перцовський.

За словами Перцовського, раніше фокусом ударів росіян була залізнична інфраструктура.

"Тепер же ворог по суті запустив справжнє "полювання на локомотиви". Так само, як на Херсонщині, Сумщині, Донеччині полюють на швидкі чи евакуаційні автобуси – нелюди почали ганятись за тепловозами та електровозами, нищити їх, добре розуміючи, що в середині – люди", - пояснив голова.

Також він наголосив на необхідності перегляду законодавства щодо соціального захисту загиблих та постраждалих працівників критичної інфраструктури.

Раніше через атаку російських дронів на Дніпропетровщині 18 липня загинув машиніст потяга, ще 2 людей постраждали.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

УкрзалізницяОлександр Перцовський
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