Шабля гетьмана Мазепи: у Лондонському музеї представлено зразок української зброї

У Лондонському Тауері, одному з головних музеїв світу, вперше представлена українська культурна спадщина - шабля гетьмана Івана Мазепи кінця XVII століття.

Про це йдеться у пресрелізі ГО Ukraine WOW.

Шабля гетьмана Мазепи експонуватиметься з 18 липня по 3 серпня 2025 року на виставці у Королівській зброярні, у Білій вежі - найстарішій частині Лондонського Тауера, що закладена Вільгельмом Завойовником в XI столітті.

На переконання міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, це промовистий жест, що повертає Україні її голос та вагоме місце в історії Європи.

"Ця шабля символізує визначальну роль українського війська в історії Європи, і це дуже актуально сьогодні. Вона підкреслює український фактор в історії славетних перемог європейського минулого. Це - про силу українського воїна, силу української зброї та звитяги протягом століть. Важливе також відновлення слави гетьмана Івана Мазепи - видатного державника, дипломата та мецената, який уособлює боротьбу України за гідність, свободу та незалежність", - наголосив глава українського МЗС.

Своєю чергою міністр креативних індустрій, мистецтв і туризму Великої Британії Кріс Браянт зазначив, що такі культурні обміни "зміцнюють зв’язки між нашими народами, як це вже продемонстровано у сторічному партнерстві між Великою Британією та Україною, і нагадують нам, чому ми маємо продовжувати підтримувати суверенітет і незалежність України".

За словами першої заступниці міністра культури та стратегічних комунікацій України Галини Григоренко, Іван Мазепа "з легкої руки Вольтера та Байрона" був колись у Європі впізнаваним та популярним персонажем - символом нерозсудливої пристрасті та авантюризму, героєм поем, картин та навіть циркових вистав.

"Я сподіваюся, що показ шаблі Мазепи у лондонському Тауері стане приводом для британців не лише згадати про нього, а й познайомитися зі справжнім гетьманом - постаттю значно глибшою та багатограннішою: державником, тонким політиком, патроном мистецтв та освіти, справжнім європейцем своєї доби", - зазначила Григоренко.

Над матеріалами для виставки, що розкривають постать Мазепи як воїна, дипломата та мецената, працювали історики Сергій Плохій та Олексій Сокирко.

На відкриття експозиції завітав британський актор, письменник і друг України сер Стівен Фрай.

Організаторами проєкту виступили Ukraine WOW, музей The Royal Armouries, Чернігівський обласний історичний музей імені Василя Тарновського у партнерстві з Ajax Systems.

Проєкт реалізований за підтримки Міністерства закордонних справ України, Міністерства культури та стратегічних комунікацій України, Чернігівської ОДА.

Королівська зброярня (The Royal Armouries) - один із найстаріших музеїв у світі. В ньому зберігається національна колекція зброї та обладунків, яка формувалася понад 700 років.

Як повідомляв Укрінформ, абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик після перемоги над Тайсоном Ф’юрі у грудні 2024 року підняв над головою шаблю Мазепи.

Шабля XVII століття - унікальний артефакт, зразок українського зброярства, сформованого, зокрема, під впливом країн східної культури. Шаблю гетьман Іван Мазепа подарував за гарну службу осавулу Савичу. Сьогодні вона зберігається у Чернігівському обласному історичному музеї ім. Тарновського.