Припинення вогню в Україні до кінця року можливе, – Курт Волкер

Колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер вважає, що досягнення перемир’я в Україні до кінця року є можливим за умови посилення тиску на економіку Росії та збільшення військової підтримки України.

Таку думку Волкер висловив в інтерв’ю австрійській газеті Die Presse.

«Я вважаю, що буде пауза, припинення вогню, ймовірно, до кінця цього року, якщо ми зможемо взяти в лещата фінансові ресурси Росії і забезпечити Україні доступ до зброї. У такому випадку Путін буде змушений погодитися на припинення вогню. Виклик полягатиме в тому, щоб Захід діяв швидко, зміцнюючи Україну, а не знову впадав у самозаспокоєння», - сказав він.

Водночас Волкер наголосив, що «жодна угода з Путіним не має ваги», зупинити його може лише стратегія стримування.

«Що може його (Путіна – ред.) зупинити чи змусити задуматися? Стримування. Потрібні можливості та воля до створення надійного стримування, щоб Путін знав: перетин червоної лінії матиме для нього болючі наслідки. Нам потрібна міцна, добре оснащена українська армія, європейські сили підтримки в Україні, за якими стоять США на випадок атак на європейські війська», - заявив колишній спецпредставник Держдепу.

Він також вказав на важливість запровадження вторинних санкцій проти тих, хто допомагає Росії обходити вже чинні обмеження, включаючи Китай.

«Ми запровадили санкції проти Росії, але бачимо, як Росія обходить їх за допомогою Китаю, і Пекін не зазнав за це жодних наслідків. Якби ми ввели вторинні санкції проти тих, хто допомагає Росії обходити санкції, Китай, можливо, переглянув би свою позицію. На мою думку, інтереси Китаю в цій війні не є дуже значними — якщо допомога Росії матиме свою ціну, Пекіну це не буде вигідно», - переконаний Волкер.

Як повідомляв ForUA.com, 14 липня президент США Дональд Трамп пригрозив російській стороні «дуже суворими тарифами», якщо впродовж 50 днів вона не укладе угоди про припинення вогню.