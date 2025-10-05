У Білгороді пролунали сильні вибухи

Білгород атакували БпЛА, після вибухів піднявся дим. Місцеві жителі скаржаться на атаку дронів

В російському Білгороді пролунали потужні вибухи – місцеві мешканці повідомляють про атаку безпілотників. В місті почалася паніка через серію «хлопків», які супроводжувалися димом та вогнем.

Інформація про ймовірну атаку дронів спочатку з’явилася в соцмережах і телеграм-каналах, а згодом її підтвердив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков.

За попередніми повідомленнями місцевої влади, внаслідок інциденту нібито є постраждалі та загиблий, а також пошкоджено приватні будинки.

Крім того, російські пропагандисти вкотре заявили про «успішну» роботу систем протиповітряної оборони.