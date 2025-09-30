﻿
Суспiльство

Нацбанк України вводить нову обігову пам’ятну монету

Національний банк України презентував нову обігову пам’ятну монету “Сили безпілотних систем Збройних сил України”, повідомила пресслужба НБУ.

"Сили безпілотних систем - це наймолодший рід сил Збройних сил України, створений у 2024 році після стратегічного переосмислення принципів оборони. Їх створення стало ще одним кроком до модернізації Збройних сил України та становлення нової військової культури, де інтелект і технології визначають перевагу", - зазначив заступник голови Нацбанку Олексій Шабан.

Під час презентації т.в.о. командувача Сил безпілотних систем ЗСУ майор Олександр Тарасенко зауважив, що військовослужбовці Сил безпілотних систем становлять лише 3% особового складу армії, проте здатні вражати кожну третю ціль на полі бою та суттєво обмежують можливості противника в тилу.

Монета має номінал 10 грн, аверс - ідентичний із аверсом 10-гривневої обігової монети зразка 2018 року - у центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал, рік карбування та Державний герб України.

На реверсі зображено емблему Сил безпілотних систем - стилізовану сталеву ластівку на тлі повітряних потоків. По колу розміщено написи: угорі - “Сили безпілотних систем ЗСУ”, унизу - девіз формування “Наша зброя - розум”.

Нацбанк поступово підкріплюватиме обіговими пам’ятними монетами банки та СІТ-компанії для подальшої їх видачі клієнтам. Прийматимуть ці монети як звичайні обігові монети номіналом 10 грн. Загалом у готівковий обіг буде введено майже 10 млн шт.

ForUA нагадує, 18 вересня Національний банк України презентував нову обігову пам'ятну монету "Державна служба України з надзвичайних ситуацій".

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Нацбанквійна рф проти УкраїниСил безпілотних системпам’ятна монета
