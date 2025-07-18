ЄС знизив максимальну цінову межу на російську нафту з $60 до $47,6 за барель

Рада ЄС затвердила в п'ятницю 18-й пакет обмежувальних заходів щодо РФ, який включає зниження верхньої межі ціни на російську нафту до $47,6 за барель, повідомляється в комюніке ради, що коментує її постанову.

"Сьогоднішнім пакетом заходів ЄС скорочує доходи Росії від енергоносіїв за допомогою ряду різних заходів. ЄС знижує максимальну цінову межу на нафту з $60 до $47,6 за барель, щоб привести її у відповідність з поточними світовими цінами на нафту, і вводить автоматичний і динамічний механізм коригування максимальної цінової межі на нафту та забезпечення її ефективності", - йдеться в публікації.