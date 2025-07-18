Україна отримає 20% бюджету ЄС - Угорщина б'є на сполох

Угорщина висловила гостру критику на адресу нового бюджету Європейського Союзу, наголошуючи на, за її словами, надмірній частці фінансування, спрямованого на підтримку України. Міністр європейських справ Угорщини Янош Бока заявив журналістам, що цьогорічний бюджет має двох головних "вигодонабувачів": Україну та Єврокомісію.

За словами Боки, Єврокомісія отримує безпрецедентний рівень контролю та фінансових ресурсів. Проте основний акцент його занепокоєння стосувався фінансування України.

"Протягом семи років Україна отримуватиме близько 20% бюджету ЄС – це означає, що кожне п’яте євро бюджету, безпосередньо чи опосередковано, надійде в Україну. На мою думку, такий підхід не є сталим", – підкреслив міністр.

На запитання щодо розрахунків, які привели угорських посадовців до цього висновку, Бока пояснив, що окрім програми Ukraine Facility, Україна отримає значну підтримку через Європейський фонд миру, який було майже подвоєно до 31 мільярда євро. Більша частина цих коштів, за його словами, буде спрямована саме Україні.

Міністр також звернув увагу на значне зростання фінансування європейської оборонної промисловості, яка у п’ять разів збільшилася в рамках багаторічної фінансової рамки (MFF). Ця ініціатива, як зазначив Бока, покликана підтримати оборонний сектор України. Додатково, програма Global Europe передбачає фінансування пов’язаних із Україною проєктів, а також можливість запуску нового кредитного механізму з "практично необмеженим бюджетним резервом" для надання Україні позик.

"Тож, підсумовуючи всі ці фактори і враховуючи частину бюджету, що йде на погашення, виходить близько 20% загального бюджету ЄС", – підсумував угорський міністр.

Ця заява підкреслює глибокі розбіжності всередині ЄС щодо розподілу фінансових ресурсів та пріоритетів на тлі триваючої війни в Україні.