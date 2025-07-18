ЗСУ фіксують тактичні успіхи на Донеччині

На Покровському напрямку спостерігається інтенсивне загострення бойових дій — лише від початку минулої доби російські війська здійснили 48 атак. Водночас, за даними аналітиків Американського Інституту вивчення війни (ISW), українські сили мають локальні тактичні успіхи на цій ділянці фронту.

Згідно з геолокаційними відеозаписами, ЗСУ просунулися на південний схід від Новоекономічного, що на схід від Покровська. Ця інформація, на думку ISW, свідчить про певне покращення тактичних позицій українських захисників у регіоні.

Водночас російські військові блогери заявляють про просування армії РФ у межах східної частини Удачного, поблизу Звірового та в районі Чунишиного.

Про зміну лінії фронту свідчать й оновлення інтерактивної карти бойових дій українського аналітичного ресурсу DeepState. Аналітики ресурсу зазначають, що російські сили частково просунулися в районі Піщаного, яке знаходиться неподалік згаданого Звірового.

Ці повідомлення свідчать про динамічну ситуацію на напрямку, що залишається однією з найгарячіших ділянок фронту на Донеччині. Обидві сторони зазнають втрат і намагаються утримати або покращити свої позиції в умовах інтенсивних боїв та щільного застосування артилерії й штурмової авіації.