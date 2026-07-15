Костянтинівський і Покровський напрямки - найгарячіші, – Генштаб ЗСУ

Російські війська від початку доби 73 рази атакували позиції Сил оборони України. Найбільше зусиль ворог зосереджує на Костянтинівському та Покровському напрямках, підвищену активність проявляє на Слов’янському.

Про це Генштаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці, оприлюднивши оперативну інформацію.

Російська артилерія продовжує обстрілювати прикордонні райони. Від ворожого вогню сьогодні потерпали Кореньок, Нескучне, Волфине, Вільна Слобода, Уланове, Харківка, Бунякине та Безсалівка Сумської області, Клюси Чернігівської області.

Із застосуванням авіації війська РФ завдали по ударів по Сумах і Товстодубовому.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках загарбники шість разів штурмували українські позиції, також скинули там дві авіаційні бомби, 30 разів обстріляли населені пункти й позиції оборонців.

загарбники шість разів штурмували українські позиції, також скинули там дві авіаційні бомби, 30 разів обстріляли населені пункти й позиції оборонців. На Південно-Слобожанському напрямку росіяни сім разів намагалися прорвати оборону в районі Стариці, у бік Ізбицького, Кутьківки, Шев’яківки, Хатнього та Амбарного. Три бойові зіткнення досі тривають.

росіяни сім разів намагалися прорвати оборону в районі Стариці, у бік Ізбицького, Кутьківки, Шев’яківки, Хатнього та Амбарного. Три бойові зіткнення досі тривають. На Куп’янському напрямку армія РФ тричі атакувала в бік Куп’янська та Курилівки.

армія РФ тричі атакувала в бік Куп’янська та Курилівки. На Лиманському напрямку українські захисники відбивали чотири спроби просування ворога в бік Лимана й Озерного, у районі Новоселівки. Одна атака триває.

українські захисники відбивали чотири спроби просування ворога в бік Лимана й Озерного, у районі Новоселівки. Одна атака триває. На Слов’янському напрямку оборонці відбивали 13 російських атак у бік Кривої Луки та Рай-Олександрівки, у районах Різниківки й Закітного. Три боєзіткнення досі тривають.

оборонці відбивали 13 російських атак у бік Кривої Луки та Рай-Олександрівки, у районах Різниківки й Закітного. Три боєзіткнення досі тривають. На Краматорському напрямку війська РФ двічі атакували в районі Никифорівки.

війська РФ двічі атакували в районі Никифорівки. На Костянтинівському напрямку українські захисники відбили 17 ворожих атак у районах Костянтинівки, Іллінівки, Іванопілля та Софіївки, у бік Вільного й Кучерового Яру.

українські захисники відбили 17 ворожих атак у районах Костянтинівки, Іллінівки, Іванопілля та Софіївки, у бік Вільного й Кучерового Яру. На Покровському напрямку від початку доби російська армія 17 разів намагалася потіснити оборонців із займаних позицій у районах Дорожнього, Сухецького, Родинського, Гришиного, Удачного й Новосергіївки, у бік Шевченка.

від початку доби російська армія 17 разів намагалася потіснити оборонців із займаних позицій у районах Дорожнього, Сухецького, Родинського, Гришиного, Удачного й Новосергіївки, у бік Шевченка. На Олександрівському напрямку ворог здійснив одну спробу просування в бік Вороного.

ворог здійснив одну спробу просування в бік Вороного. На Гуляйпільському напрямку захисники України відбили п’ять російських атак у бік Гіркого, Цвіткового, Воздвижівки, Верхньої Терси та Чарівного.

захисники України відбили п’ять російських атак у бік Гіркого, Цвіткового, Воздвижівки, Верхньої Терси та Чарівного. На Оріхівському напрямку війська РФ двічі штурмували українські позиції в районі Плавнів.

війська РФ двічі штурмували українські позиції в районі Плавнів. На Придніпровському напрямку загарбники сьогодні ще не починали наступальних дій.

На інших напрямках фронту ситуація без суттєвих змін. До спроб просування росіяни не вдаються.

Українське військо виснажує ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

Раніше ForUA повідомляв, що ЗСУ прорвали оборону російських військ на 25 кілометрів углиб тимчасово захоплених територій та звільнили шість сіл у Дніпропетровській області.