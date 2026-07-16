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Війна

Ворог розширив зону контролю на одному з ключових напрямків

Ворог розширив зону контролю на одному з ключових напрямків

Російські війська просунулися на Покровському напрямку та закріпилися поблизу Добропілля, повідомили аналітики українського проєкту DeepState.

За їхніми даними, окупанти зайняли східну частину населеного пункту Дорожнє, а також просунулися й закріпилися на низці позицій на південний схід від села.

Дорожнє розташоване менш ніж за 9 кілометрів на південний схід від Добропілля, що свідчить про подальшу активізацію російського наступу на цьому напрямку.

Як повідомляло раніше ForUa, Костянтинівський і Покровський напрямки - найгарячіші.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

ситуація на фронтіПокровський напрямокДорожнєДопропілля
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