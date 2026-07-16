Ворог розширив зону контролю на одному з ключових напрямків

Російські війська просунулися на Покровському напрямку та закріпилися поблизу Добропілля, повідомили аналітики українського проєкту DeepState.

За їхніми даними, окупанти зайняли східну частину населеного пункту Дорожнє, а також просунулися й закріпилися на низці позицій на південний схід від села.

Дорожнє розташоване менш ніж за 9 кілометрів на південний схід від Добропілля, що свідчить про подальшу активізацію російського наступу на цьому напрямку.

Як повідомляло раніше ForUa, Костянтинівський і Покровський напрямки - найгарячіші.