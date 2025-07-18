Загроза наступу: Росія стягує війська до лінії фронту

Росія може розпочати масштабний наступ на сході України вже в найближчі дні або тижні. Про це повідомляє CNN із посиланням на оцінки західних аналітиків та українських посадовців.

За даними видання, Москва накопичила до 160 тисяч військових уздовж лінії фронту. Очікується, що ці сили можуть бути задіяні в рамках наступальної операції, яку Кремль намагається реалізувати до початку осінньої кампанії.

«Вважається, що Росія перебуває за кілька днів або тижнів до початку посиленого наступу», — повідомляє CNN.

Аналітики зазначають, що затримки з постачанням західної допомоги та позиція США створюють для Росії «вікно можливостей» для тактичного прориву. Зокрема, умовна 50-денна пауза Трампа мотивує Москву пришвидшити активні дії.

Ключові напрямки, де очікується тиск:

Покровськ — стратегічно важливий залізничний і логістичний вузол;

Костянтинівка — оборонний рубіж, що прикриває Слов’янськ і Краматорськ;

Куп’янськ — один із головних об'єктів російського наступу на Харківщині.

На всіх цих напрямках фіксується посилення тиску з боку російських військ, зокрема артилерійські обстріли, штурми та просування піхоти.

Крім сходу, аналітики не виключають наступальних дій на півдні, зокрема в Запорізькій області. Про підготовку ворога до наступу в цьому регіоні заявляв і ексрадник мера Маріуполя Петро Андрющенко.