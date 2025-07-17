Трамп дав Путіну 50 днів, щоб зупинити вогонь в Україні

У разі, якщо Кремль не піде на мир в Україні, «дуже високі тарифи» та вторинні санкції будуть запроваджені проти Росії, а також проти держав, які купують у неї нафту, що має створити додатковий вплив на економіку РФ.

Про це заявила в четвер під час пресбрифінгу в Вашингтоні речниця Білого дому Керолайн Левітт.

«Через 50 днів – як чітко заявив президент – якщо впродовж цього терміну не буде укладено угоди про припинення вогню або мирної угоди, якщо Росія відмовиться в легітимний спосіб піти на припинення вогню, то вони постануть перед дуже високими тарифами, а також із вторинними санкціями»,- зауважила представниця адміністрації.

За її словами, країни, які купують, наприклад, нафту в Росії, також опиняться під санкціями, «і, звісно, це завдасть величезної шкоди економіці РФ».

Вона також зазначила, що президент Трамп «дуже хоче, щоби ця війна закінчилася дипломатичним рішенням». Левіт зауважила, що чинна адміністрація США витратила багато часу у спробах розв’язати конфлікт.

«Президент хоче зупинити вбивства, і він хоче врятувати життя»,- зазначила Левітт.

Після цього речницю запитали, яким чином тарифи проти Росії вплинуть на неї, якщо враховувати, що товарообіг з нею в 2024 році становив лише $3 млрд, і президент Трамп навіть сам заявляв, що тарифи проти РФ не варті розгляду.

У відповідь на це Левітт зазначила: «Три мільярда доларів – це все ще багато грошей, і йдеться не лише про тарифи. Йдеться також про вторинні санкції, які будуть запроваджені через 50 днів».

ForUA.com нагадує, у понеділок, 14 липня, президент США Дональд Трамп заявив, що дає Росії 50 днів для того, аби укласти угоду про припинення війни в Україні. В іншому разі він пригрозив РФ економічним тиском на неї.