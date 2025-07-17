Свириденко назвала пріоритети нового Кабміну та анонсувала аудит видатків

Кабінет міністрів проведе аудит видатків держави, надалі видатки з державного бюджету будуть скорочуватись. Про це заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у Верховній Раді.

Уряд проведе аудит видатків

– Ми вже розпочали роботу над оптимізацією державного апарату і беремо курс на повний аудит видатків з метою їх скорочення. Україна буде готова по всіх переговорних кластерах. Ми продовжимо нашу європейську інтеграцію і продовжимо рух до НАТО, – заявила Свириденко.

За її словами, перед новим урядом стоять складні завдання. Прем’єрка висловила сподівання, що Верховна Рада підтримає уряд, оскільки попереду багато складних завдань та викликів.

– Країна чекає від нас дій. Ми маємо показувати результат кожен день. З вірою в нашу перемогу, з вдячністю та любов’ю до нашої держави я надалі готова продовжувати служити Україні, – додала Свириденко.

Пріоритетні завдання Кабміну

Юлія Свириденко на посаді прем’єр-міністерки планує скерувати роботу нового Кабінету міністрів на оборонні потреби країни.

– Перший пріоритет, над яким ми будемо працювати перші шість місяців: якісне забезпечення армії, збільшення власного виробництва зброї, підвищення технологічності українського війська. Нам потрібно спрямувати зусилля на забезпечення самостійності української економіки. Я бачу і надалі свою місію у підтримці українського виробника, – сказала прем’єрка.

Вона наголосила, що Кабмін докладе зусиль для підтримки українських підприємців.

За словами Свириденко, мова йде про “продовження комплексної регуляції, зупинення несанкціонованого тиску на бізнес, пришвидшення приватизації і подальше впровадження ефективних організацій підтримки: щоб все було зроблено в Україні”.

– Ми готуємо вже найближчим часом запровадження повноцінного мораторію на перевірки бізнесу, – додала вона.

Соціальні зобов’язання уряду

Свириденко підкреслила, що новий уряд сконцентрує роботу на тому, щоб Україна мала можливість повністю виконувати свої соціальні зобов’язання.

– Ми збережемо та масштабуємо найбільш ефективні інструменти підтримки українського виробника, якісні робочі місця, українські товари, українські послуги, український експорт. А отже, можливість України повністю виконувати соціальні зобов’язання – це наша чітка мета. Я хочу, щоб кожен у країні свій чув справжні позитивні зміни, – заявила прем’єрка.

ForUA.com нагадує, 14 липня президент Володимир Зеленський під час зустрічі з міністеркою економіки Юлією Свириденко запропонував їй очолити Кабінет міністрів.

16 липня Верховна Рада підтримала відставку прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Згідно з законодавством, разом із ним пішов у відставку весь склад уряду.

Шмигаль перебував на посаді глави уряду найдовше за всю історію незалежної України – 5 років, починаючи з 4 березня 2020 року.

17 липня Верховна Рада проголосувала за призначення Юлії Свириденко на посаду прем’єр-міністра.