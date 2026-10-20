Удар по Інституту кардіології в столиці зруйнував операційну, загиблих немає

Російська атака пошкодила операційну Інституту кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М. Д. Стражеска Національної академії медичних наук України в Києві. Поранення дістав один пацієнт, загиблих немає.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький у телеграм-каналі.

За його словами, це вже вдруге, коли російські війська пошкоджують будівлю медичного закладу. Під час попередньої атаки торік удар припав на четвертий поверх, а цього разу пошкоджень зазнав шостий поверх, де розташована операційна.

Пораненому пацієнту надали необхідну медичну допомогу.

«Інститут рятує людей із хворобами серця з усієї України. Тут оперують, виходжують після інфарктів і повертають людям життя», — написав Корецький.

Прем'єр-міністр подякував лікарям і всьому персоналу, які продовжують працювати та рятувати пацієнтів попри російські атаки.

Попереднього разу Інститут кардіології постраждав унаслідок російської комбінованої атаки 29 вересня 2025 року. Тоді було пошкоджено клінічний корпус на рівні третього, четвертого та п'ятого поверхів. Понад 40 пацієнтів і працівників закладу постраждали, загинули працівниця інституту та один пацієнт.

Після тієї атаки Кабінет Міністрів виділив 37 млн грн на аварійно-відновлювальні роботи.