Зеленський призначив Ольгу Стефанішину Спецуповноваженою з питань співробітництва зі США з перспективою призначення послом

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про призначення Ольги Стефанішиної Спеціальною уповноваженою Президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки. Ця посада є перехідною, оскільки Стефанішина буде новим послом України в США, повідомив Зеленський.

Відповідний документ був оприлюднений на офіційному сайті Глави держави сьогодні, 17 липня. Призначення Ольги Стефанішиної, яка до цього обіймала посаду Віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, свідчить про посилену увагу України до стратегічного партнерства зі США.

"Зараз вона призначена Спеціальним уповноваженим Президента України з питань розвитку співробітництва з США, доки тривають усі належні процедури погодження з Вашингтоном її кандидатури на посаду Посла", — наголосив Президент Зеленський.

Нова посада підкреслює важливість двосторонніх відносин на тлі триваючої повномасштабної агресії РФ та необхідності подальшої консолідації міжнародної підтримки. Очікується, що на новій посаді Ольга Стефанішина зосередиться на поглибленні політичного діалогу, економічного та військово-технічного співробітництва, а також на координації зусиль з американськими партнерами у питаннях безпеки, відбудови України та впровадження реформ. Її досвід у сфері євроатлантичної інтеграції та знання міжнародних процесів стануть ключовими перевагами у виконанні нових обов'язків. Це призначення відбувається у критичний момент для України, коли підтримка Сполучених Штатів є життєво важливою для забезпечення обороноздатності країни та її подальшого відновлення. Призначення Стефанішиної послом до Вашингтона підкреслює стратегічну важливість американського напрямку для зовнішньої політики України.