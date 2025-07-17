Верховна Рада затвердила Юлію Свириденко прем'єр-міністеркою України

Сьогодні Верховна Рада України затвердила Юлію Свириденко на посаді Прем'єр-міністерки України за поданням Президента Володимира Зеленського. Рішення підтримали 262 народні депутати.

Досвідчена економістка на чолі Уряду

Юлія Свириденко, українська економістка та державна діячка, народилася 25 грудня 1985 року в Чернігові. Вона має значний досвід роботи на високих державних посадах. Закінчивши Київський національний торговельно-економічний університет із відзнакою, Юлія Свириденко здобула ступінь магістра з менеджменту антимонопольної діяльності, а також пройшла післядипломне навчання у сфері оцінки нерухомості та бізнесу.

Її кар'єра розпочалася в Чернігівській обласній державній адміністрації, де вона послідовно обіймала керівні посади, починаючи з радниці голови ОДА, згодом начальниці департаменту економічного розвитку, а у 2018 році – виконувачки обов'язків голови.

Ключові віхи політичної кар'єри

У вересні 2019 року Юлія Свириденко була призначена заступницею Міністра розвитку економіки в уряді Олексія Гончарука. З грудня 2019 року вона очолювала Фонд соціального страхування з безробіття та була членом делегації в Тристоронній контактній групі.

З липня 2020 року Юлія Свириденко працювала першим заступником міністра, а з грудня 2020 року – заступником керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. У листопаді 2021 року Верховна Рада призначила її Першою віцепрем’єркою — Міністеркою економіки. Одним з її останніх значних досягнень став підпис під спільним меморандумом зі Сполученими Штатами, який закріплює намір укласти угоду про спільний видобуток українських корисних копалин.

Призначення Юлії Свириденко на чолі Кабінету Міністрів України знаменує новий етап у розвитку країни, покладаючи великі надії на її економічний та управлінський досвід у вирішенні нагальних викликів.