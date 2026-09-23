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Столиця

Ранкова атака на Київ: біля залізничного вокзалу спалахнув ринок, Центральний вокзал уцілів

Ранкова атака на Київ: біля залізничного вокзалу спалахнув ринок, Центральний вокзал уцілів

У Солом’янському районі Києва поблизу залізничного вокзалу спалахнула пожежа на території так званого ринку «шайба», де раніше розміщувався супермаркет «Велика Кишеня». На ринку реалізовували продукти харчування, одяг та товари першої необхідності.

За повідомленнями місцевих каналів, займання сталося внаслідок чергового влучання під час ранкової атаки. Це вже третій вибух у районі залізничного вокзалу за цей ранок.

У компанії «Укрзалізниця» повідомили, що будівля Центрального залізничного вокзалу внаслідок вибухів пошкоджень не зазнала. На місці події працюють екстрені служби, інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

Київпожежавокзалринокатака рф
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