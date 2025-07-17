Німеччина спростувала заяву Трампа щодо відправки Patriot до України

Уряд Німеччини не підтвердив заяву президента США Дональда Трампа щодо того, що системи протиповітряної оборони Patriot нібито вже прямують з Німеччини до України. Про це повідомляє швейцарський мовник SRF із посиланням на речника німецького Міністерства оборони.

Напередодні Дональд Трамп у коментарях заявив, що поставки систем Patriot вже розпочалися — мовляв, вони «вже в дорозі». Однак у Берліні спростували ці слова, зазначивши, що жодних фактичних рішень про нову передачу озброєння наразі не ухвалено.

«У понеділок відбудеться віртуальна зустріч у форматі “Рамштайн”, де партнери обговорять шляхи якнайшвидшого постачання Україні систем ППО, зокрема Patriot», — повідомив речник Міноборони Німеччини.

Тема посилення української протиповітряної оборони стала ще актуальнішою після нещодавніх масованих російських ударів по Києву, Дніпру та іншим містам, внаслідок яких загинули десятки людей.