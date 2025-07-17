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Німеччина спростувала заяву Трампа щодо відправки Patriot до України

Німеччина спростувала заяву Трампа щодо відправки Patriot до України

Уряд Німеччини не підтвердив заяву президента США Дональда Трампа щодо того, що системи протиповітряної оборони Patriot нібито вже прямують з Німеччини до України. Про це повідомляє швейцарський мовник SRF із посиланням на речника німецького Міністерства оборони.

Напередодні Дональд Трамп у коментарях заявив, що поставки систем Patriot вже розпочалися — мовляв, вони «вже в дорозі». Однак у Берліні спростували ці слова, зазначивши, що жодних фактичних рішень про нову передачу озброєння наразі не ухвалено.

«У понеділок відбудеться віртуальна зустріч у форматі “Рамштайн”, де партнери обговорять шляхи якнайшвидшого постачання Україні систем ППО, зокрема Patriot», — повідомив речник Міноборони Німеччини.

Тема посилення української протиповітряної оборони стала ще актуальнішою після нещодавніх масованих російських ударів по Києву, Дніпру та іншим містам, внаслідок яких загинули десятки людей.

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ТрампPatriotпередача Patriot Україні
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