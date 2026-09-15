Президент США Дональд Трамп назвав обманом заяви, що штучний інтелект збирається захопити світ.

"Твердження, що ШІ збирається захопити світ, - це обман, так само як глобальне потепління, коли всі вже мали б бути мертвими, Росія-Росія-Росія, Україна-Україна-Україна або обман №1 з імпічментом чи обман №2 з імпічментом", - написав він.

За словами Трампа, все це є проявами діяльності радикальних лівих дурократів, які, на його думку, ніколи не здаються, але нечасто перемагають.

Фото: whitehouse.gov.