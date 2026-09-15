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Свiт

Трамп вважає обманом те, що штучний інтелект захопить світ

Трамп вважає обманом те, що штучний інтелект захопить світ

Президент США Дональд Трамп назвав обманом заяви, що штучний інтелект збирається захопити світ.

"Твердження, що ШІ збирається захопити світ, - це обман, так само як глобальне потепління, коли всі вже мали б бути мертвими, Росія-Росія-Росія, Україна-Україна-Україна або обман №1 з імпічментом чи обман №2 з імпічментом", - написав він.

За словами Трампа, все це є проявами діяльності радикальних лівих дурократів, які, на його думку, ніколи не здаються, але нечасто перемагають.

Фото: whitehouse.gov.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАТрампштучний інтелект
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