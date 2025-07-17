Грем хоче врятувати пакет драконівських санкцій проти РФ

У Сполучених Штатах розгортається політична боротьба навколо потужного санкційного пакета проти Росії. Законопроєкт Sanctioning Russia Act of 2025, поданий сенаторами Ліндсі Гремом (Республіканська партія) та Річардом Блументалем (Демократична партія), опинився під загрозою через позицію президента Дональда Трампа.

Документ вже здобув широку підтримку в Конгресі — його підписали понад 80 законодавців з обох партій, і він готується до голосування в Сенаті. Однак несподіваний сигнал з боку Дональда Трампа, який нині веде передвиборчу кампанію і має реальний шанс повернутися до Білого дому, змусив сенаторів шукати компроміс.

«Я хочу обговорити законопроєкт із президентом Трампом», — заявив сенатор Ліндсі Грем у коментарі виданню Semafor. За його словами, обговорення в Сенаті мають завершитися вже найближчими днями, а саме голосування може відбутися до серпня.

Грем наголосив: «Цей документ отримає переважну кількість двопартійних голосів. Він має політичну гнучкість і юридичну силу».

Його партнер по законопроєкту сенатор Кевін Крамер закликав не зволікати з ухваленням рішення, а Річард Блументаль додав, що останні заяви Трампа можуть бути «сигналом єдності з Конгресом».

Ініціатива передбачає запровадження масштабних торговельних обмежень та економічного тиску на Росію та її партнерів. Зокрема, законопроєкт передбачає:

- 500% мита на імпорт товарів із країн, які продовжують купувати російські енергоносії (нафту, газ, уран тощо);

- первинні та вторинні санкції проти російських олігархів, банків та енергетичних компаній;

- посилення санкційної відповідальності для третіх країн, що співпрацюють з РФ.

Sanctioning Russia Act of 2025 є відповіддю на продовження агресії Росії проти України та втручання у глобальну безпеку. Його ухвалення стане найжорсткішим пакетом санкцій США з 2022 року та засвідчить здатність Конгресу об’єднатися навколо стратегічної мети — стримування Російської Федерації та її союзників.