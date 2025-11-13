США досягли межі у введенні нових санкцій проти Росії — Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати досягли межі у запровадженні нових санкцій проти Росії. Наступні кроки Вашингтону скоріше стосуватимуться забезпечення виконання наявних обмежень, ніж введення нових. За словами Рубіо, США вже завдали удару по найбільших російських нафтових компаніях і фактично майже не залишилося об’єктів для нових санкцій.

Особливу увагу держсекретар приділив так званому «тіньовому флоту», який Росія використовує для обходу нафтових обмежень. За його словами, боротьба з цим флотом є механізмом забезпечення виконання санкцій, а не приводом для запровадження нових. Рубіо також наголосив на необхідності активної участі європейських партнерів, оскільки значна частина суден проходить поблизу їхніх територій.

Щодо мирних ініціатив, держсекретар зазначив, що оцінювати наміри Росії можна лише за її діями. Москва, на його думку, чітко заявила про свої вимоги щодо решти Донеччини, які є неприпустимими для України.

Рубіо також прокоментував інтенсивні ракетні удари по Україні, які, за його словами, мають на меті зруйнувати енергомережу та деморалізувати населення.

У контексті підтримки України він підтвердив, що США ведуть переговори щодо допомоги у стабілізації енергетичної інфраструктури. Обговорюється надання спеціального обладнання та оборонних озброєнь, проте ключовою проблемою залишається високий ризик знищення обладнання невдовзі після встановлення. «Якщо це обладнання буде знищене через тиждень після його встановлення, це залишається проблемою. І так було впродовж останніх двох-трьох років», — підсумував Рубіо.

