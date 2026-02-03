Сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав США надати Україні далекобійні ракети "Томагавк", назвавши це потенційним переломним моментом у війні проти Росії.

Про це політик повідомив у вівторок на своїй сторінці у соцмережі X.

Грем зазначив, що нинішній тиск на російського президента Володимира Путіна, спрямований на змушення його сісти за стіл переговорів та припинити масовані атаки на Україну, не дає бажаного результату.

"Ідею президента США Дональда Трампа діяти проти покупців російської нафти, які підтримують воєнну машину Путіна, США та Європа мають реалізовувати з усією рішучістю. Вплив на нафтові компанії та нафтопереробні заводи вже завдав серйозного удару економіці Путіна. Тарифи проти Індії показують, як ситуація може змінюватися", – написав сенатор.

Водночас він підкреслив, що російські обстріли України тривають, і саме тому Україну потрібно озброїти ракетою "Томагавк".

"Після масованої атаки минулої ночі я закликаю президента Трампа розпочати процес передачі Україні цих ракет. Це могло б стати переломним чинником у військовому сенсі. В найближчі дні та тижні нам слід посилювати тиск на Путіна. Будь-які переговори, які виглядатимуть як надмірна винагорода за агресію, можуть запустити ланцюг катастроф у світі", – наголосив Грем.

Водночас сенатор додав, що якщо переговори приведуть до сильної, незалежної України, навіть із певними поступками, це зробить світ більш стабільним.